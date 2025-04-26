Сирський: Як у 1986 році військові рятували Європу від радіації, так і зараз рятують від агресії РФ

"Росіяни ще раз поставили світ на межу ядерної загрози, захопивши Запорізьку АЕС і обстрілюючи інші атомні електростанції".

У 39-ті роковини Чорнобильської катастрофи Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначив, що у 1986 році українські добровольці рятували Європу від радіаційної небезпеки, а сьогодні рятують Україну та Європу від російської агресії.

Про це генерал Сирський написав у соцмережах.

Шановні громадяни України, дорогі ліквідатори, військовослужбовці та ветерани!

Сьогодні, 26 квітня, виповнюється 39 років з часу аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Це не просто найбільша в історії катастрофа в ядерній енергетиці, це символ ціни, яку Україна заплатила тоталітарному монстру. Економічні втрати сягнули понад 180 мільярдів доларів. Щонайменше 2,2 мільйона постраждалих українців та 255 тисяч ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС", — ідеться у повідомленні.

Генерал наголошує, що ця катастрофа відкрила людям очі на масштаби брехні системи. "Адже 1 травня 1986 року в Києві, за 100 кілометрів від вибуху, влада не просто не скасувала, а вивела на демонстрацію тисячі дорослих городян і дітей".

Сирський підкреслив, що "та сама брехня від російських окупантів звучить дотепер: знищення українських міст вони називають "визволенням", різанину і розстріли у Бучі – "постановкою", а ракетні удари по українських містах — "миротворчістю".

За словами Головнокомандувача, сьогодні російські загарбники ще раз поставили світ на межу ядерної загрози, захопивши Запорізьку АЕС й обстрілюючи інші атомні електростанції. Вони знову здійснюють техногенні й економічні катастрофи, зокрема як під час підриву Каховської гідроелектростанції.

"Ті, хто мріє повернути "совєтську імперію", досі діють за тими ж цинічними лекалами – тотального обману та знецінення людського життя", — додає Сирський.

"Зрештою, Чорнобиль став каталізатором краху цієї імперії. Боротьба за правду дала початок і екологічному, і національному рухам, безпосередньо і в Україні".

Одними із перших вночі 26 квітня 1986 року після вибуху прибули на ЧАЕС саме військові, які поруч з пожежними стали першими ліквідаторами наслідків аварії. У ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986-1987 роках взяли участь 240 тисяч громадян і більшість з них були військовими.

За словами головнокомандувача, "тоді у 1986 році військовослужбовці за покликом обовʼязку йшли на виконання найнебезпечніших завдань. У перші дні після вибуху саме військові ціною власного життя зачищали дах 4-го енергоблоку ЧАЕС від залишків смертоносного радіоактивного сміття".

Сирський подякував ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС, які у 2014 і 2022 роках повернулися до лав Збройних сил України і знову стали на захист українського народу.

"Як у 1986 році військові добровольці рятували Європу від радіаційної загрози, — так і зараз наші військові добровольці продовжують рятувати Україну і спокій всієї Європи від російської агресії", — зазначив Сирський.

"Вшановуємо мужність і самопожертву всіх, хто першим взяв на себе удар радіаційної стихії – пожежних, армійців, медиків, науковців та інших добровольців, які, не шкодуючи себе, зробили все від них залежне, аби локалізувати наслідки катастрофи. Чорнобиль – це пам’ять, біль, урок. Але, водночас, і символ незламності духу українців. Схиляємо голови перед загиблими, висловлюємо глибоку повагу живим", — додає генерал.