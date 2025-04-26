Володимир Зеленський прибув до Рима на похорон Папи Франциска

Володимир Зеленський прибув до Рима на прощання із Папою Франциском.
Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, пише Суспільне.
Президент разом з першою леді Оленою Зеленською та українською делегацією візьмуть участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском.
- Відомо, що похорон Папи Франциска 26 квітня на площі Святого Петра у Ватикані відвідає понад 50 світових лідерів. Серед них президенти, прем'єр-міністри та монархи, зокрема президент США Дональд Трамп.
- Раніше повідомлялося, що у Римі очікують до пів мільйона паломників на прощання з Папою Франциском. В італійській столиці запровадили безпрецедентні заходи безпеки через очікування напливу паломників.