Володимир Зеленський прибув до Рима на похорон Папи Франциска

Президент разом з першою леді Оленою Зеленською та українською делегацією візьмуть участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, пише Суспільне.

Володимир Зеленський прибув до Рима на прощання із Папою Франциском.

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