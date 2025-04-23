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У Римі очікують до пів мільйона паломників на прощання з Папою Франциском

В італійській столиці запровадили безпрецедентні заходи безпеки через очікування напливу паломників.

У Римі очікують до пів мільйона паломників на прощання з Папою Франциском
Фото: EPA/UPG

У Римі запровадили безпрецедентні заходи безпеки через очікування напливу паломників на прощання з Папою Римським Франциском.

Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш, пише Укрінформ.

Сьогодні труну з тілом понтифіка було перенесено з каплиці святої Марти в домі святої Марти, де проживав Папа Франциск, до собору Святого Петра для прощання.

За словами Юраша, очікується до пів мільйона паломників, що підійдуть до труни Папи Франциска

“Звісно, що зараз у Римі надзвичайні заходи безпеки – лише сьогодні очікується до пів мільйона паломників, що підійдуть до труни Папи Франциска, починаючи з 11 години за місцевим часом. Наступними днями, коли вона буде відкрита для пошанування до опівночі (суботи, - ред.), очікують ще більше бажаючих віддати останню шану. Тож очевидно, що ці заходи безпеки вмотивовані у цій ситуації”, ‒ сказав Юраш.

Він зазначив, що у суботу о 11:00 за київським часом відбудеться урочиста траурна меса, в якій візьмуть участь делегації 50 краї, очолювані монархами, президентами, главами урядів. Після цього труну перенесуть без супроводу почесних гостей, лише в оточенні найближчих осіб, до місця поховання у базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі.

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