У Лондоні почалася зустріч міністрів оборони і закордонних справ України та Британії

Раніше була запланована зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції, Великої Британії і держсекретаря США, але її скасували через відсутність американця.

У Лондоні розпочалася зустріч українських і британських міністрів оборони і закордонних справ. Йтиметься про шляхи зміцнення України і гарантії тривалого миру і безпеки, повідомив глава українського МЗС Андрій Сибіга.

Сьогодні заплановані і інші зустрічі з партнерами, покликані досягнути справедливого і тривалого миру. Міністерська зустріч є першою.

"Наша перша зустріч у Лондоні — на рівні міністрів закордонних справ та оборони разом з Рустемом Умєровим, Девідом Ламмі та Джоном Гілі. Ми вдячні Великій Британії за лідерство та підтримку. Ми обговоримо шляхи зміцнення України та гарантування довгострокового миру та безпеки", – прокоментував Сибіга.

Переговори в Лондоні

Нині українська, європейська і американська делегації матимуть зустріч у Лондоні, де продовжать обговорювати шляхи припинення вогню та настання миру. Український президент сказав, що головна тема – як досягнути безумовного або часткового припинення вогню. Спочатку Штати мали представляти держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф і спецпредставник Кіт Келлог. У підсумку приїхав тільки Келлог. CNN пов'язує відсутність Рубіо з відмовою України визнавати Крим Росією.

Це уже друга зустріч на високому рівні: перша відбулася минулого четверга у Парижі. Саме там, за даними Wall Street Jourmal, українські та європейські представники отримали письмові пропозиції від США, однією з яких є можливість визнання Криму територією Росії. Але це, як підкреслив співрозмовник газети, лише тема для обговорення, і Україна погоджуватися не зобов'язана. Водночас віцепрезидент Джей Ді Венс сьогодні відкрито заявив, що Штати очікують від України і Росії територіальних поступок, і якщо цього не буде, то вони вийдуть з процесу.

Зустрічі в європейських столицях відбуваються разом з представниками країн ЄС і Великої Британії, які працюють в межах "коаліції охочих". До цього делегації США та України мали декілька раундів переговорів у Саудівській Аравії – як і росіяни, які зустрічалися з американцями окремо. Результатом цих зустрічей стала домовленість про енергетичне перемир'я, якої Росія не дотрималася. Вона справді зменшила кількість ударів по енергетиці, які і змінила тип зброї, але загальне число атак не знизилося. Ворог продовжував бити по цивільній інфраструктурі, зокрема провів дві смертоносні атаки на Суми й Кривий Ріг.