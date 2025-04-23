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Трамп заперечив намір звільнити голову Федерального резерву

Критика на адресу посадовця раніше призвела до падіння курсу долара.

Трамп заперечив намір звільнити голову Федерального резерву
Джером Паувелл
Фото: EPA/UPG

Спілкуючись із журналістами в Овальному кабінеті, президент США Дональд Трамп заявив, що не звільнятиме Джерома Паувелла з посади голови Федерального резерву.

Як пише BBC, господар Білого дому заперечив чутки щодо бажання позбутися посадовця, якого минулого тижня публічно назвав "великим невдахою". Трампу не подобається, що Паувелл не поспішає з рішеннями щодо зниження облікової відсоткової ставки.

Президент визнав, що хотів би від очільника фінансового регулятора "більшої активності", але не шукатиме шляхів до того, щоб відправити його у відставку. Одразу після цього американська фондова біржа відреагувала на слова Трампа зростанням.

 

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