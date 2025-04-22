Американський суддя зобов'язав адміністрацію Трампа відновити діяльність "Голосу Америки"

Окружний суддя Вашингтона Ройс Ламберт задовольнив клопотання позивачів, які представляють "Голос Америки", про міру забезпечення позову до адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Суддя розпорядився, щоб адміністрація Трампа відновила діяльність "Голосу Америки" та повʼязаних із ним мовників.

У рішенні йдеться про поновлення на роботі всіх працівників "Голосу Америки", які були звільнені або відправлені у відпустку 14 березня. Також адміністрація Трампа має відновити фінансування мовника з боку Агентства США з глобальних медіа (USAGM).

Крім того суддя розпорядився забезпечити фінансування для роботи Radio Free Asia та Middle East Broadcasting Networks на 2025 фінансовий рік.

Очікується, що адміністрація Трампа оскаржуватиме міру забезпечення.

В кінці березня у США федеральний суддя тимчасово зупинив зусилля адміністрації Дональда Трампа з ліквідації “Голосу Америки”.

Перед тим суд у Вашингтоні задовольнив клопотання медіакорпорації "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" щодо тимчасової заборони агентству США з глобальних медіа USAGM припиняти фінансування мовника.