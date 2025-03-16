В Адміністрації Трампа назвали причину зупинки фінасування "Голосу Америки"

У Білому домі заявили, що американські платники податків більше не будуть "на гачку радикальної пропаганди".

Після припинення фінансування "Голосу Америки" в адміністрації Дональда Трампа висунули низку критичних зауважень і заявили, що платники податків більше не будуть "на гачку радикальної пропаганди".

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Зокрема, адміністрація Трампа висунула перелік претензій до "Голосу Америки", використовуючи цитати різних медіа, які звинувачують мовник в порушенні журналістських стандартів і постійному уникненню від відповідальності.

Також вказується, що кілька репортерів "Голосу Америки" публікували коментарі проти Трампа у своїх професійних акаунтах у соцмережі Х (колишній Twitter), попри політику неупередженості соціальних медіа.

Серед зауважень щодо мовника, які висунули у Трампа:

У жовтні 2020 року "Голос Америки" написав про можливу російську роль у скандалі з ноутбуком сина колишнього президента США Джо Байдена, Гантера Байдена, що адміністрація Трампа сприйняла як спробу "приховати правду".

Керівництво "Голосу Америки" попросило співробітників не називати ХАМАС і його членів терористами, "за винятком випадків, коли цитуються офіційні заяви".

У 2019 році мовник випустив сюжет про трансгендерних мігрантів, що шукають притулку у США.Керівництво "Голосу Америки" попросило співробітників не називати ХАМАС і його членів терористами, "за винятком випадків, коли цитуються офіційні заяви".

Напередодні українського кореспондента у США Остапа Яриша, який працював на "Голос Америки", звільнили. Це рішення ухвалили після перевірки департаменту Ілона Маска DOGE.

Раніше президент Дональд Трамп підписав указ, спрямований на скорочення Агентства глобальних медіа США, що є материнською компанією Голосу Америки, Радіо Свобода та інших міжнародних мовників Сполучених Штатів, які фінансуються урядом.