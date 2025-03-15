Орбан пообіцяв "придушити" ЗМІ та неурядові організації через іноземне фінансування (доповнено)

Про це він заявив під час мітингу в Будапешті.

Сьогодні, 15 березня, під час мітингу у Будапешті прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв "розправитися" з політиками та журналістами, які отримують іноземне фінансування.

Про це пише Reuters та Politico. Зокрема він також знову виключив можливість членства України в ЄС.

На мітингу, присвяченому національному дню Угорщини, Орбан сказав, що настав час знищити "тіньову армію" неурядових організацій, журналістів, суддів і політиків, оплачених Сполученими Штатами та Брюсселем, посилаючись на свої плани розправитися з неурядовими організаціями та ЗМІ, які отримували фінансування від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і мільярдера Джорджа Сороса.

Доповнення. Як пише Politico, Орбан порівняв своїх політичних опонентів із "комахами", які "вижили надто довго".

Наступного року в Угорщині мають відбутися загальні вибори, і ці коментарі Орбана, можливо, були викликані саме цим, адже партія "Тіса" союзника Орбана, який став суперником Петера Мадьяра, може бути серйозним конкурентом для партії "Фідес" Орбана.

Хоча "Фідес" залишалася найбільшою партією на минулорічних виборах до Європейського парламенту, вона показала найгірший результат за всю історію виборів до ЄС, а "Тіса" набрала 30 відсотків голосів. Цього року обидві партії набирають близько 40 відсотків, проте "Тіса" лідирує.