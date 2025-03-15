Найбільше смертельних випадків було в штаті Міссурі.

У США через негоду загинули щонайменше 16 людей. Найбільше смертельних випадків було в штаті Міссурі. Там загинули 10 осіб.

Про це пише АР та NBC News.

В Арканзасі загинули троє людей і ще 29 отримали поранення у восьми округах під час шторму, що пройшов по штату протягом ночі.

Ще троє людей загинули в автомобільних аваріях під час пилової бурі в Амарилло в Техаському районі.

Люди загинули через сильні штормові вітри до 130 км/год, які викликали пилові бурі та роздмухали понад 100 лісових пожеж. У деяких населених пунктах Оклахоми видали наказ про евакуацію, оскільки в штаті було зареєстровано понад 130 пожеж.

Сильний вітер також знеструмив понад 260 000 будинків і підприємств у Техасі, Оклахомі, Арканзасі, Міссурі, Іллінойсі та Індіані.

Національна метеорологічна служба опублікувала попередження про хуртовини в частинах крайньої західної Міннесоти та далекого сходу Південної Дакоти.

Попередження про торнадо оголошено в деяких штатах Іллінойс, Міссурі, Арканзас, Міссісіпі, Індіана та Кентуккі.