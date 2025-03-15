Куба вчетверте за п’ять місяців залишилася без світла

Світла не було на всьому узбережжі Гавани, і лише кілька туристичних готелів працювали на паливних генераторах.

Національна електрична мережа Куби знову впала після виходу з ладу підстанції. Це вже четверте загальнонаціональне відключення електроенергії на острові за останні п'ять місяців, пише DW з посиланням на уряд країни.

У п'ятницю відключення світла поширилися на великій частині західної Куби, включно зі столицею Гаваною. Ведуться роботи з відновлення електропостачання

“Близько 20:15 сьогодні ввечері поломка... спричинила значну втрату електроенергії на заході Куби, а разом з цим і падіння національної електроенергетичної системи”, ‒ повідомило Міністерство енергетики у соціальних мережах.

За даними агентства Reuters, світла не було на всьому узбережжі Гавани, і лише кілька туристичних готелів працювали на паливних генераторах.

Звіти в соціальних мережах з віддалених провінцій як на схід, так і на захід від столиці свідчать про те, що велика частина країни з населенням 10 мільйонів людей залишилася без світла.

Світла не було майже весь день і у четвер через збої на електростанціях і брак палива, йдеться в заяві Кубинського електричного союзу.

Наприкінці 2024 року на Кубі відбулася низка загальнонаціональних відключень електроенергії, які призвели до майже повного розладу застарілої системи виробництва електроенергії країни.

Багатогодинні відключення електроенергії були нормою протягом багатьох місяців.

Електромережа та електростанції Куби застаріли та руйнуються. Побудовані десятиліття тому, вони майже не обслуговуються, що робить їх схильними до збоїв.

Ба більше, електростанції в країні, яку керують комуністи, працюють на сирій нафті. За даними Міжнародного енергетичного агентства, Куба використовує сиру нафту для вироблення 80% своєї електроенергії.

Оскільки Куба виробляє дуже мало власних копалин, для підтримки своєї електроенергії вона майже повністю залежить від імпорту сирої нафти з сусідньої Венесуели. Але Венесуела нещодавно скоротила постачання на Кубу, оскільки стикається з власною економічною нестабільністю, тоді як її союзники Росія та Мексика також скоротили експорт до цієї карибської країни. Це змусило Кубу купувати сиру нафту на більш дорогому спотовому ринку.

Окрім того, Куба не змогла скоротити свою залежність від дорогого викопного палива, і лише 4% вироблення електроенергії припадає на відновлювані джерела енергії.