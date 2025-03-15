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Першими офіційними візитами нового прем'єра Канади будуть відвідини Франції та Великобританії

Візити заплановані на наступний тиждень.

Першими офіційними візитами нового прем'єра Канади будуть відвідини Франції та Великобританії
Новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні наступного тижня здійснить свої перші офіційні візити до Франції та Великобританії.

Про це Марк Карні заявив журналістам, передає Укрінформ.

“Я отримав запрошення від президента Франції обговорити ряд запитань, як економічних, стосовно зміцнення комерційних відносин, так і щодо безпеки у Європі й Канаді. Подібні обговорення я проведу і з премʼєр-міністром Великої Британії”, - зазначив Карні.

Прем'єр-міністр Канади запевнив, що пріоритетами його уряду є підвищення безпеки та диверсифікація торгівлі.

“Як у Франції, так і у Великій Британії для цього є багато можливостей. До того ж існують й історичні звʼязки”, - зазначив Марк Карні.

Він зауважив, що поки не має визначених планів щодо офіційного візиту до США. 

“Я з нетерпінням очікую на можливість поспілкуватися із президентом Трампом у належний час”, - підкреслив голова уряду Канади.

14 березня Джастін Трюдо офіційно подав у відставку, а новим прем’єр-міністром Канади став Марк Карні.

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