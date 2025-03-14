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Канада збільшила внески до Фонду підтримки української енергетики до €40 мільйонів

Уряд Канади вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткових €33,4 мільйона.

Канада збільшила внески до Фонду підтримки української енергетики до €40 мільйонів
Фото: Facebook

Уряд Канади вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткових €33,4 мільйона, в результаті загальний внесок країни до Фонду зріс до €40,1 млн. Також Канада задекларувала майбутній внесок у розмірі €6,7 млн.

Про це інформує Міненергетики.

"Ми дякуємо Канаді за постійну підтримку українського енергосектору, що надається з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Внески до Фонду підтримки енергетики спрямовуються на закупівлю устаткування, необхідного для відновлення обʼєктів енергетики після ворожих атак, та підтримки стабільної роботи енергосистеми України", — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Частину нового внеску Канади буде спрямовано на підтримку енергопостачання критично важливої соціальної інфраструктури в секторі охорони здоров’я за рахунок розвитку систем сонячної генерації.

"Оскільки росія продовжує свої безжальні атаки на українську інфраструктуру, які мають на меті залишити мільйони людей без електроенергії, води та тепла, Канада пишається зміцненням свого партнерства з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства для продовження важливої роботи, яку вони роблять, щоб допомогти Україні відновити її критично важливу інфраструктуру", — додала  міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі.

Внесок Канади засвідчує нашу непохитну підтримку енергетичного сектору України в ці складні часи. 

"Ця допомога сприятиме відновленню критичних запасів енергетичних компаній і забезпеченню стабільної роботи галузі. Це потужний сигнал міжнародної солідарності на користь Фонду, який уже продемонстрував свою ефективність у вирішенні нагальних потреб України", – зазначив міністр міжнародного розвитку Канади Ахмед Хусейн.

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду становлять понад 1 млрд євро. Серед донорів Фонду – державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

  • USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) розірвало грантову угоду з Фондом підтримки енергетики України на суму 75 мільйонів доларів.
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