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​USAID розірвало грантову угоду з Фондом підтримки енергетики України

Припинення цього гранту скоротить доступні кошти на закупівлю необхідного обладнання.

​USAID розірвало грантову угоду з Фондом підтримки енергетики України
USAID надає 107 генераторів п’яти населеним пунктам Харківської області
Фото: Бріджит Брінк

USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) розірвало грантову угоду з Фондом підтримки енергетики України на суму 75 мільйонів доларів.

Про це повідомило Енергетичне співтовариство.

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Воно отримало відповідне офіційне повідомлення від USAID 27 лютого.

«Секретаріат Енергетичного співтовариства підтвердив отримання цього повідомлення і в даний час чекає на подальші роз'яснення від USAID. Припинення цього гранту скоротить доступні кошти на закупівлю необхідного обладнання для енергетичного сектору України», - йдеться на сайті.

  • За інформацією співтовариства, початкова угода, яку підписали у 2023 році на 25 мільйонів доларів, спрямована на підтримку закупівлі критичного енергетичного обладнання для енергетичного та опалювального секторів України, включаючи проєкти з підготовки до зими.
  • У 2024 році USAID надало Фонду додатково 50 мільйонів доларів, розширивши підтримку в межах початкової угоди.
  • 10 березня держсекретар США Марко Рубіо повдіомив, що Штати офіційно скасовують 83% програм USAID.
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