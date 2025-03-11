Кабмін погодив призначення Миколи Калашника на посаду голови Київської ОВА

Уряд погодив призначення Миколи Калашника на посаду голови Київської ОВА.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Погоджено призначення Калашника Миколи Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", – написав він у телеграмі.
Калашника призначили виконувачем обов'язків голови Київської ОВА на початку цього року. Це сталося після того як 30 грудня Володимир Зеленський звільнив попередника, Руслана Кравченка. Раніше Кабінет Міністрів погодив це звільнення, а 31 грудня його призначили начальником Державної податкової служби України.
Хто такий Микола Калашник
- Як йдеться на сайті Київської ОВА, Микола Калашник у 2013 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація – магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. У 2018 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Регіональне управління», кваліфікація – магістр державного управління.
- Розпочинав трудову діяльність митним брокером.
- У 2012-2013 був економістом із договірних та претензійних робіт‚ заступником начальника відділу Комунального підприємства “Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району м. Києва”.
- До 2017 працював головним спеціалістом відділу з питань майна комунальної власності; начальником відділу з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.
- У 2017-2020 – керівник апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.
- А із 2020 по 2024 – перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, тимчасово виконуючий обов’язки голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.
- 13.12.2024 став першим заступником голови Київської обласної державної адміністрації.
- З 01.01.2025 – тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації.