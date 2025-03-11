На Київщині уламки збитих ворожих цілей пошкодили автомобілі та будинки

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Вночі на Київщині ППО працювала по ворожих цілях. Уламки пошкодили автомобілі та будинки.

Про це повідомили у ОВА.

"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає", – зазначили у адміністрації.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

В Бориспільському районі уламками збитих ворожих цілей пошкоджено 7 приватних будинків та два автомобілі. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.

Також в Бориспільському та Обухівському районах унаслідок ворожої атаки виникли загорання травяного настилу. Пожежі ліквідовані.

Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.