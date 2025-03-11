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На Київщині уламки збитих ворожих цілей пошкодили автомобілі та будинки

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. 

На Київщині уламки збитих ворожих цілей пошкодили автомобілі та будинки
наслідки російської атаки
Фото: Київська ОВА

Вночі на Київщині ППО працювала по ворожих цілях. Уламки пошкодили автомобілі та будинки.

Про це повідомили у ОВА. 

"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає", – зазначили у адміністрації. 

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. 

В Бориспільському районі уламками збитих ворожих цілей пошкоджено 7 приватних будинків та два автомобілі. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. 

Також в Бориспільському та Обухівському районах унаслідок ворожої атаки виникли загорання травяного настилу. Пожежі ліквідовані. 

Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

  • Біля Києва захисники неба збили 29 ворожих дронів. А загалом поблизу столиці зафіксували 37 безпілотників. 
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