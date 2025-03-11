На Київщині уламки збитих ворожих цілей пошкодили автомобілі та будинки

Вночі на Київщині ППО працювала по ворожих цілях. Уламки пошкодили автомобілі та будинки.
Про це повідомили у ОВА.
"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає", – зазначили у адміністрації.
Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
В Бориспільському районі уламками збитих ворожих цілей пошкоджено 7 приватних будинків та два автомобілі. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.
Також в Бориспільському та Обухівському районах унаслідок ворожої атаки виникли загорання травяного настилу. Пожежі ліквідовані.
Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.
- Біля Києва захисники неба збили 29 ворожих дронів. А загалом поблизу столиці зафіксували 37 безпілотників.