Уночі ППО збила балістичну ракету і 79 ворожих дронів

У ніч на 11 березня ППО збила балістичну ракету і 79 ворожих дронів. Ще 35 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 11 березня 2025 року (із 19.00 10 березня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із району Таганрога – рф та 126-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф", – зазначено у повідомленні.

Станом на 08.00 підтверджено збиття балістичної ракети Іскандер-М та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

35 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.