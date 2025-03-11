​Армія ворога втратила за добу 1300 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.25 орієнтовно склали:

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Від початку вторгнення РФ оборонці ліквідували близько 887 620 окупантів.

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