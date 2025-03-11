​Армія ворога втратила за добу 1300 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1300 російських солдатів, 11 танків, 23 бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, 2 РСЗВ та 1 засіб ППО ворога.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 887 620 (+1300) осіб,
- танків ‒ 10303 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21423 (+23) од,
- артилерійських систем – 24346 (+75) од,
- РСЗВ – 1313 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1103 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28801 (+198),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40205 (+134) од,
- спеціальна техніка ‒ 3775 (+2).
Дані уточнюються.