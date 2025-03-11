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​Армія ворога втратила за добу 1300 солдатів

Від початку вторгнення РФ оборонці ліквідували близько 887 620 окупантів.

​Армія ворога втратила за добу 1300 солдатів
Боєць сил оборони України
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1300 російських солдатів, 11 танків, 23 бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, 2 РСЗВ та 1 засіб ППО ворога. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 887 620 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 10303 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21423 (+23) од,
  • артилерійських систем – 24346 (+75) од,
  • РСЗВ – 1313 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1103 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28801 (+198),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40205 (+134) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3775 (+2).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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