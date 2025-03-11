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США вимагають від G7 відмовитись від "риторики протистояння" з Росією

Цього тижня міністри "Великої сімки" зустрінуться у Канаді.

США вимагають від G7 відмовитись від "риторики протистояння" з Росією
G7
Фото: НАЗК

Сполучені Штати вважають, що "риторика протистояння" з Росією, до якої закликають інші держави "Великої сімки", нібито може завадити мирним зусиллям Вашингтона щодо війни в Україні.

Як пише Reuters, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що позиція інших шести країн G7 "не сприяє тому, щоб посадити сторони за стіл перемовин, особливо на тлі того, що США зараз виглядають єдиними спроможними на те, щоб зробити мир можливим". 

Рубіо стверджує, що на зустрічі міністрів закордонних справ у Канаді цього тижня вдасться досягти "спільного документа, сповненого змісту та об'єднання, не підриваючи здатність сприяти переговорам". 

Раніше у пресі з'явилася інформація про блокування Штатами згадок про санкції у спільному комюніке саміту міністрів "Великої сімки". Нині ж чиновники з Вашингтона говорять, що США сподіваються узагалі не чіпати у погодженій заяві тему війни в Україні та не допустити критику Росії - хоча проєкт, поданий іншими державами G7, передбачав щонайменше дві сторінки з восьми присвятити саме засудженню кремлівської агресії. 

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