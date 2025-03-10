Поліція затримала у Харкові чоловіка, який обіцяв переоформити машину без присутності власника та за спрощеною процедурою

Правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, якого підозрюють у тому, що він “торгував впливом” у одному з сервісних центрів МВС Харкова.

Про це повідомила пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Підозрюваний запропонував чоловікові допомогти в обхід закону переоформити машину, власник якої перебуває за кордоном. Власник авто за кордоном мав оформити в консульстві чи посольстві довіреність на переоформлення транспортного засобу, яку в Україні необхідно перекласти та нотаріально засвідчити.

Втім, чоловік запевнив, що допоможе перереєструвати автівку без власника, і попросив надати паспортні дані та інші документи людини, на яку буде оформлено машину, а також частину грошей для початку процесу переоформлення.

Потім підозрюваний запевнив, що ніби домовився з адміністратором сервісного центру та призначив зустріч із клієнтом, після чого отримав другу частину грошей в обмін на талон електронної черги.

Правоооронці затримали зловмисника, він може провести за ґратами до 8 років. Також перевіряється причетність співробітників ТСЦ до діяльності “бігунка”.