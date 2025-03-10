Росіяни двічі обстріляли Покровськ на Донеччині. Є жертви

У понеділок, 10 березня, російські окупанти двічі обстріляли місто Покровськ Донецької області. Унаслідок ударів одна людина загинула, ще одна — поранена.
Про це у коментарі для "УП" повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.
Уночі 10 березня російська армія атакувала Покровськ, удар прийшовся по житловій забудові, внаслідок чоготравми, несумісні з життям, отримав містянин 67 років.
Об 11:00 ворог завдав повторного удару по місту. У зоні ураження опинився приватний сектор. Внаслідок атак отримав осколкове поранення стегна 37-річний чоловік. Тип озброєння встановлюється.
"Розпочато досудові розслідування за ч. 1, 2 ст. 438 КК України", — зазначила речниця.
- Троє людей загинули, ще шестеро зазнали поранень внаслідок російських атак на Донеччині. За добу поліцейські зафіксували 3 826 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.