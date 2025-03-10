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Росіяни двічі обстріляли Покровськ на Донеччині. Є жертви

Ворог обстріляв житлові райони міста.

Росіяни двічі обстріляли Покровськ на Донеччині. Є жертви
Покровськ
Фото: Донецька ОВА

У понеділок, 10 березня, російські окупанти двічі обстріляли місто Покровськ Донецької області. Унаслідок ударів одна людина загинула, ще одна — поранена.

Про це у коментарі для "УП" повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

Уночі 10 березня російська армія атакувала Покровськ, удар прийшовся по житловій забудові, внаслідок чоготравми, несумісні з життям, отримав містянин 67 років.

Об 11:00 ворог завдав повторного удару по місту. У зоні ураження опинився приватний сектор. Внаслідок атак отримав осколкове поранення стегна 37-річний чоловік. Тип озброєння встановлюється. 

"Розпочато досудові розслідування за ч. 1, 2 ст. 438 КК України", — зазначила речниця.

  • Троє людей загинули, ще шестеро зазнали поранень внаслідок російських атак на Донеччині. За добу поліцейські зафіксували 3 826 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.
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