Сирський: ​Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає

Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що ситуація на кордоні Сумської області з Курщиною - під контролем.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголосив, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю Росії перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Низки населених пунктів на лінії кордону, назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, уже фактично не існує - вони зруйновані вогневим впливом агресора", - зазначив Сирський.

Він також розповів, що незважаючи на залучення значної кількості російських військ, посилених північнокорейською піхотою, ворог зазнає значних втрат у живій силі і техніці. Тільки в районі Плєхового за чотири дні боїв Росія втратила фактично батальйон піхоти.

Окремі ДРГ та малі піхотні групи росіян, що намагаються проникати на територію України, знищуються вогневими засобами наших військ завдяки завчасно створеній системі оборони.

"На місці прийняв рішення щодо посилення нашого угруповання необхідними силами та засобами, зокрема РЕБом та безпілотною складовою. Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає. Підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони", - наголосив Сирський.

Як повідомлялося, за даними Генштабу, зараз найбільше ворог наступає на Торецькому, Покровському та Курському напрямках.

Події в Курській області РФ

6 серпня минулого року Росія заявила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.

7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки. Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За даними Deep State, Росія ще в перший день операції втратила декілька населених пунктів. Цього місяця Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони стримують достатньо значне угруповування російських військ – 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території.