Сили оборони знищили російську САУ і склади боєкомплектів ворога на Харківщині

Оператори FPV-дронів бригади "Форпост" знищили самохідну артилерійську установку росіян та склади боєкомплектів ворога.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Оператори FPV-дронів, важких бомберів "Vampire" та розвідувальних БПЛА "Mavic" з бригади "Форпост" протягом минулого тижня знищили кілька важливих ворожих об'єктів на Харківщині.

Серед втрат ворога — самохідна артилерійська установка, автомобілі та ворожі польові склади з боєкомплектами.

Ворог постійно намагається активізувати наступальні дії в районі Вовчанська, застосовуючи безліч техніки, сил та засобів, але систематична ефективна робота наших бійців зупиняє будь-які намагання ворога.