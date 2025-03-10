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Сили оборони знищили російську САУ і склади боєкомплектів ворога на Харківщині

Росіяни постійно намагаються активізувати наступальні дії біля Вовчанська.

Сили оборони знищили російську САУ і склади боєкомплектів ворога на Харківщині
війна з РФ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Оператори FPV-дронів бригади "Форпост" знищили самохідну артилерійську установку росіян та склади боєкомплектів ворога. 

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Оператори FPV-дронів, важких бомберів "Vampire" та розвідувальних БПЛА "Mavic" з бригади "Форпост" протягом минулого тижня знищили кілька важливих ворожих  об'єктів на Харківщині.

Серед втрат ворога — самохідна артилерійська установка, автомобілі та ворожі польові склади з боєкомплектами.

Ворог постійно намагається активізувати наступальні дії в районі Вовчанська, застосовуючи безліч техніки, сил та засобів, але систематична ефективна робота наших бійців зупиняє будь-які намагання ворога.

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