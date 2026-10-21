«Динамо» знову без тренера. Як падав Костюк і чому новий спеціаліст уже приречений

Яким тренером був Костюк, чому «Динамо» перебуває в кризі і що необхідно змінити – в матеріалі LB.ua.

За його каденції клуб спочатку фінішував четвертим в Українській Прем’єр-лізі (УПЛ), повторивши свій антирекорд, але зумів виграти Кубок України сезону 2025/26, тож Костюка залишили на посаді. Невдачі минулого сезону можна було списати на те, що Ігор Володимирович розпочав роботу посеред сезону, підхопивши команду після Олександра Шовковського. Та, як виявилося, новий тренер теж не в змозі покращити гру команди. Та й навряд чи наступник Костюка зможе…

Після розгромної поразки від «Полісся» терпіння керівництва «Динамо» луснуло. На офіційному сайті клубу оголосили про завершення співпраці з Ігорем Костюком – спеціалістом, який працював у системі команди з 2012 року, а з 27 листопада 2025 року очолював першу команду (до 17 грудня – у статусі в. о.).

Від перемог з молодіжкою й Кубка до програшу «Буковині»

Ігор Костюк був по-справжньому своїм у «Динамо». На відміну від Олександра Шовковського, якого пам’ятають як видатного гравця клубу, він був на видноті завдяки роботі з юнацькою командою «Динамо» (U-19). Костюк очолював її з 2017 року й зарекомендував себе спеціалістом, який добре працює з молоддю. Те, що треба для клубу, який покладається на свою академію більше, ніж на трансфери.

Головний виклик Костюка був у тому, щоб знайти підхід до ветеранів, адже вони не його діти з юнацької команди, і розмови в дусі «я – начальник» не сприйматимуть. Інколи вдавалося. Кияни не змогли втрутитися в боротьбу за чемпіонство УПЛ, фінішувавши на четвертому місці, але зуміли виграти Кубок України (перемогли «Чернігів» із рахунком 3:1 у фіналі, – Ред.). Результат був незадовільним, але можливість грати в єврокубках завдяки перемозі в національному Кубку підсолодила провал.

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Фото: fcdynamo.com Форвард киян Матвій Пономаренко

Ще один плюсик у карму Ігор Володимирович отримав після прогресу Матвія Пономаренка. Форвард «Динамо», як і Руслан Нещерет, Максим Дячук, Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко, Олександр Яцик, Антон Царенко, Назар Волошин, працював із Костюком в юнацькій команді. Саме цей тренер довірився Матвієві. Останній натомість віддячував голами.

Як виявилося, одного Матвія було замало, щоб врятувати Костюка. Перед сезоном 2026/27 керівництво клубу, як завжди, ставило максимальні цілі, але цього разу був особливий контекст – сторіччя клубу. Очевидно, це стало додатковим фактором тиску для Костюка, який не зміг покращити гру своєї команди за літо. Ба більше, вона продовжувала деградувати, адже лідери старіють, молодь ще не вийшла на стабільний рівень, а сенсу в підписанні всіх літніх новачків не було – більшість із них майже не грала.

Фото: EPA/UPG Ігор Костюк (ліворуч) і Томаш Кендзьора під час пресконференції

У підсумку кияни, пройшовши в серії пенальті румунську «Університатю», програли ПАОКу в кваліфікації Ліги Європи (2:3, 0:2), а потім і «Карабаху» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій (1:0, 0:2). Фактично Костюка можна було звільняти вже тоді – влітку, але рішення не ухвалили. До слова, Ігор Володимирович відмовився йти й сам, але з цим простіше: не в тренді в українських тренерів класти заяву про звільнення на стіл босів.

Фото: EPA/UPG Ігор Костюк під час матчу

Потім була розгромна поразка від «Буковини» (0:3), але й тут Костюк утримався на посаді, бо в тому матчі дві (!) результативні помилки зробив син Григорія Суркіса – В’ячеслав. Голкіпер вийшов на поле в старті, а після пропущених голів попросив заміну. Звільняти Костюка після такого – себе не поважати, а український футбол укотре показує, що спорт не можна робити сімейною справою, коли ти керівник, а твій родич – активний спортсмен.

Фото: Пресслужба «Буковини» В'ячеслав Суркіс дивиться, як футболіст «Буковини» біжить до воріт

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Команда натомість продовжувала своє піке. Крапкою став матч із «Поліссям» у 9-му турі УПЛ. Уже на 5-й (!) хвилині кияни опинилися в більшості через вилучення воротаря житомирян Олега Кудрика, на 19-й вийшли вперед, але в підсумку поступилися 1:3.

«Ми намагалися перебудувати команду, але зараз готові до будь-яких сценаріїв», – сказав Костюк після матчу з «Поліссям», розуміючи неминуче звільнення. Так і сталося.

«Динамо» під керівництвом Костюка зіграло 37 офіційних матчів, у яких здобуло 23 перемоги. Статистика загалом непогана – 62,2 відсотка перемог на чолі команди. Та проблема набагато глибша.

Фото: EPA/UPG Андрій Ярмоленко в матчі за «Динамо»

«Наразі ми перебуваємо не на тому рівні, на якому маємо бути», – визнав Андрій Ярмоленко після того ж матчу з «Поліссям». Він був правий, але винен у цьому не лише тренер.

Трансферний хаос

Кожен клуб у сучасному футболі повинен працювати на трансферному ринку. Без винятків. Згадайте ту ж «Барселону», яка попри фінансові проблеми правдами-неправдами реєструвала футболістів у трансферне вікно. Без якісного стабільного поповнення команда ризикує увійти в застій. А якщо цього поповнення немає тривалий час? Застій посилюється з об’єктивних причин, зокрема старості наявних гравців і відсутності конкуренції.

З іншого боку, звинувачувати «Динамо» в тому, що вони взагалі не купують гравців, не можна. Проблема в тому, що ці угоди ситуативні, а не стратегічні, тож зазвичай усі нові активи проїдають бюджет клубу, але не приносять йому користі.

Фото: fcdynamo.com П'єр Мунгенге

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До прикладу, влітку 2026-го до клубу приєдналися семеро футболістів, а саме Томаш Кендзьора, П’єр Мунгенге, Кеассе Ба, Густаво Прадо, Олексій Сич, Ілля Ольховий і Георгій Бущан. Варто розуміти, що ці трансфери зробили саме для Ігоря Костюка. Тож потенційно він повинен був будувати гру команди з цими гравцями. Попри це, постійно в старті грали лише троє: Георгій Бущан (4 матчі), якого кияни терміново орендували в «Полісся» через травму Руслана Нещерета та провали В’ячеслава Суркіса.МТомаш Кендзьора, для якого трансфер фактично став поверненням додому та Олексій Сич. Можна ще згадати, що Кендзьора й Сич – номінально праві захисники…

А що ж Прадо, Ба, Мунгенге? Ідемо далі. А як же колишній форвард «Зорі» Герреро, який прийшов до команди за Шовковського, вже маючи ім’я в українському футболі через свої виступи в складі луганців? Чому «надперспективний» румун із російським душком Бленуце не зміг закріпитися в команді? Дуже багато питань, на які в клубі воліють не відповідати.

Фото: fcdynamo.com Бленуце дебютує за «Динамо»

А відповідь є. Усі ці гравці були підписані без чіткого розуміння мети їхнього приходу. Тому більшість сидить на лаві запасних, а дехто, як нападник Бленуце, за свій короткий вояж у Київ встиг осоромити клуб своїми проросійськими заявами в соцмережах, потім вибачитися на камеру й поїхати геть, так і не забивши жодного голу в чемпіонаті.

Хто наступний?

Відкритим є питання, що буде з цими футболістами, коли на зміну Костюку прийде новий тренер. Він їх не знає, його думку не враховували, коли підписували цих сімох гравців влітку, тож, імовірно, вони й далі сидітимуть на лаві, а потім перейдуть хоч куди за першої ж нагоди. Хіба що їм вдалося вибити собі «жирний» контракт – тоді сидітимуть, поки не закінчиться угода з клубом.

З тим самим зіткнувся й Костюк, який у минулому сезоні фактично відмовився від гравців, куплених «під Шовковського». Чи, може, ми не пам’ятаємо, як феєрили за Костюка Шола Огундана, Аліу Тіаре, Браян Себальос, Анхель Торрес, Александре Пейкрішвілі, той-таки Едуардо Герреро, Владіслав Бленуце?

Фото: EPA/UPG Ігор Костюк

Ось така трансферна політика столичного клубу. Її фактично немає, як і селекційного відділу, де б аналізували якість потенційних новачків, їхні перспективи і місце в новому клубі. У таких умовах сподіватися, що новий тренер виправить ситуацію, наївно. Ба більше, йому навіть буде складніше, бо він, на відміну від того-таки Шовковського й Костюка, не зможе перемагати завдяки грі Андрія Ярмоленка й Віталія Буяльського. Вони старіють, а за їхніми спинами немає черги з гравців хоча б близького до них рівня.

Тому «Динамо», а потім і тренер, приречені ходити по колу: новий спеціаліст – перемоги на куражі – погіршення результатів – провал – звільнення – новий спеціаліст.

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Без глибинних реформ трансферної політики й бодай якогось стратегічного планування не обійтися. Приклади є, і мова не про «Шахтар». Подивіться хоча б на «Полісся», яке станом на 20 жовтня посідає другу сходинку в УПЛ із 22 очками в активі.

У Костюка ж є можливість спробувати себе в іншому клубі, щоб довести, що в Києві він став «цапом-відбувайлом», вирішуючи проблеми інших.

Фото: fcdynamo.com Мацей Кендзьорек під час тренування

А поки «Динамо» шукає наступника, команду до найближчих матчів УПЛ, зокрема до гри 10-го туру проти «Кудрівки» 23 жовтня, готуватиме виконувач обов’язків головного тренера – 46-річний поляк Мацей Кендзьорек – колишній асистент Ігоря Костюка.