Київське "Динамо" звільнило головного тренера після поразки від "Полісся"

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Після поразки від футбольного клубу "Полісся" (1:3) у матчі 9-го туру Української Прем'єр-ліги київське "Динамо" звільнило Ігоря Костюка з посади головного тренера.

Про це повідомляється на сайті клубу.

"Після матчу 9-го туру УПЛ проти «Полісся», в якому «Динамо» зазнало поразки – 1:3, рішенням президента столичного клубу Ігоря Суркіса з посади головного тренера звільнений Ігор Костюк", - йдеться в повідомленні.

До найближчих матчів Чемпіонату України, зокрема, 23-го жовтня проти "Кудрівки", команду в якості виконуючого обов’язки головного тренера готуватиме Мацей Кендзьорек.

Костюк очолив "Динамо" 17 грудня 2025 року. Під його керівництвом "біло-сині" виграли в минулому сезоні Кубок України та посіли 4 місце в УПЛ.