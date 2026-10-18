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Київське "Динамо" звільнило головного тренера після поразки від "Полісся"

Виконуючим обов’язки головного тренера буде Мацей  Кендзьорек.

Київське "Динамо" звільнило головного тренера після поразки від "Полісся"
Головний тренер «Динамо» Ігор Костюк
Фото: fcdynamo.com

Після поразки від футбольного клубу "Полісся" (1:3) у матчі 9-го туру Української Прем'єр-ліги київське "Динамо" звільнило Ігоря Костюка з посади головного тренера.

Про це повідомляється на сайті клубу.

"Після матчу 9-го туру УПЛ проти «Полісся», в якому «Динамо» зазнало поразки – 1:3, рішенням президента столичного клубу Ігоря Суркіса з посади головного тренера звільнений Ігор Костюк", - йдеться в повідомленні.

До найближчих матчів Чемпіонату України, зокрема, 23-го жовтня проти "Кудрівки", команду в якості виконуючого обов’язки головного тренера готуватиме Мацей Кендзьорек.

Костюк очолив "Динамо" 17 грудня 2025 року. Під його керівництвом "біло-сині" виграли в минулому сезоні Кубок України та посіли 4 місце в УПЛ. 

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