Головним тренером київського "Динамо" призначили Ігоря Костюка

Президент футбольного клубу "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс повідомив про призначення Ігоря Костюка головним тренером команди.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Талановитий тренер, який вже багато років працює у нашому клубі. Він виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні у європейських топчемпіонатах. Він добре знає динамівську молодь і не боїться довіряти молодим гравцям, які вже встигли проявити себе на рівні першої команди. Це тренер, який вміє знаходити правильний підхід до гравців", - зазначив Суркіс.

Він додав, що Костюк добре проявив себе у ролі виконувача обовʼязків головного тренера, тому тепер може повноцінно очолити команду.