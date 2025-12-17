Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
ГоловнаСпорт

Головним тренером київського "Динамо" призначили Ігоря Костюка

Раніше він був в.о.

Головним тренером київського "Динамо" призначили Ігоря Костюка
Ігор Костюк
Фото: ФК "Динамо"

Президент футбольного клубу "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс повідомив про призначення Ігоря Костюка головним тренером  команди.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Талановитий тренер, який вже багато років працює у нашому клубі. Він виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні у європейських топчемпіонатах. Він добре знає динамівську молодь і не боїться довіряти молодим гравцям, які вже встигли проявити себе на рівні першої команди. Це тренер, який вміє знаходити правильний підхід до гравців", - зазначив Суркіс.

Він додав, що Костюк добре проявив себе у ролі виконувача обовʼязків головного тренера, тому тепер може повноцінно очолити команду.

  • 28 листопада "Динамо" звільнило Олександра Шовковського з посади головного тренера. В.о. призначили тренера команди U19 Ігоря Костюка.
  • Під керівництвом Костюка команда програла СК "Полтаві" (1:2), італійській "Фіорентині" (1:2), але змогла перемогти "Кудрівку" (2:1) та "Верес" (3:0).
