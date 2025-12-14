NAVI не змогли пробитись до фіналу Starladder Budapest Major 2025

Українська кіберспортивна команда NAVI програла у півфіналі StarLadder Budapest Major 2025 (СS 2) команді FaZe Clan з рахунком 1:2, повідомляє LB.ua.

На першій карті на Ancient українці здобули впевнену перемогу з рахунком 13:5. Однак далі суперникам вдалось переламати хід гри. На карті Nuke, яка була вибором FaZe, команда із США здійснила камбек – 13:11.

Путівку в фінал розігрували на вирішальній карті – Inferno, де FaZe Clan виявилися сильнішими, вигравши 13:8. Це був останній престижний турнір для Navi в цьому році.

В іншому півфіналі Vitality перемогли Spirit з рахунком 2:0.

Фінал StarLadder Budapest Major 2025 відбудеться сьогодні, 14 грудня.