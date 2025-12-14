Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Україна вперше за 18 років пропустить Різдвяну гонку з біатлону

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Україна вперше з 2007-го року не буде представлена на виставковій Різдвяній гонці з біатлону в німецькому Гельзенкірхені, яка відбудеться 28 грудня.

Про це повідомляє champion.com.ua.

Зазначається, що в перегонах від України мали брати участь Дмитро Підручний і Юлія Джима, але вони відмовилися.

Джима пропускає старт сезону через травму, а Підручний вирішив сконцентруватися на підготовці до Олімпіади-2026.

Різдвяна гонка - щорічна виставкова гонка, в якій беруть участь зіркові біатлоністи та біатлоністки.

Україна у своїй історії двічі перемагала в Різдвяній гонці. У 2008-му у змішаній естафеті тріумфували Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля, а за шість років рівних не було Валентині Семеренко та Сергію Семенову.
