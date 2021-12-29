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Україна провалила біатлонну Різдвяну гонку

Тандем Джима/Підручний фінішував восьмим.

Україна провалила біатлонну Різдвяну гонку
Дмитро Підручний
Фото: biathlon.com.ua

У німецькому Рупольдингу відбулася біатлонна традиційна щорічна "Різдвяна гонка", яка має офіційну назву World Team Challenge.

Це комерційне змагання складається з двох гонок – масстарту та переслідування, участь у яких беруть 10 пар спортсменів з різних країн. Переможця визначають за підсумками пасьюту.

Збірну України представляв тандем Юлія Джима/Дмитро Підручний, який завершив масстарт другим. Однак у персьюті настріляв одразу 13 кіл штрафу й у підсумку посів восьме місце.

Перемогла австрійська команда, яку представляли Ліза Тереза Хаузер і Фелікс Ляйтнер. Пара стартувала четвертою після масстарту, але відстрілялася найкраще.

Друге місце посіли росіяни Євгенія Буртасова та Матвій Єлісєєв.

Замкнув п'єдестал чеський тандем Маркета Давидова/Михал Крчмарж.

Результати гонки:

  1. Австрія (Ліза Тереза Гаузер/Фелікс Ляйтнер, 2 промахи) 32:15,5
  2. Росія (Євгенія Буртасова/Матвій Єлісєєв, 3) +56,8
  3. Чехія (Маркета Давидова/Міхал Крчмарж, 5) +59,7
  4. Німеччина (Яніна Геттіх/Ерік Лессер, 8) +1:19,1
  5. Швейцарія (Лена Гекі/Йоша Буркгальтер, 6) +1:19,2
  6. Фінляндія (Марі Едер/Теро Сеппяля, 7) +1:32,7
  7. Італія (Доротея Вірер/Лукас Гофер, 6) +1:58,7
  8. УКРАЇНА (Юлія Джима/Дмитро Підручний, 13) +2:27,0
  9. Канада (Емма Ландер/Скотт Ґоу, 8) +2:32,3
  10. Німеччина II (Ванесса Гінц/Бенедикт Долль, 8) +2:40,3.
Григорій МухінГригорій Мухін
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