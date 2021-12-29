Україна провалила біатлонну Різдвяну гонку

У німецькому Рупольдингу відбулася біатлонна традиційна щорічна "Різдвяна гонка", яка має офіційну назву World Team Challenge.

Це комерційне змагання складається з двох гонок – масстарту та переслідування, участь у яких беруть 10 пар спортсменів з різних країн. Переможця визначають за підсумками пасьюту.

Збірну України представляв тандем Юлія Джима/Дмитро Підручний, який завершив масстарт другим. Однак у персьюті настріляв одразу 13 кіл штрафу й у підсумку посів восьме місце.

Перемогла австрійська команда, яку представляли Ліза Тереза Хаузер і Фелікс Ляйтнер. Пара стартувала четвертою після масстарту, але відстрілялася найкраще.

Друге місце посіли росіяни Євгенія Буртасова та Матвій Єлісєєв.

Замкнув п'єдестал чеський тандем Маркета Давидова/Михал Крчмарж.

Результати гонки: