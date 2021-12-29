Україна провалила біатлонну Різдвяну гонку

У німецькому Рупольдингу відбулася біатлонна традиційна щорічна "Різдвяна гонка", яка має офіційну назву World Team Challenge.
Це комерційне змагання складається з двох гонок – масстарту та переслідування, участь у яких беруть 10 пар спортсменів з різних країн. Переможця визначають за підсумками пасьюту.
Збірну України представляв тандем Юлія Джима/Дмитро Підручний, який завершив масстарт другим. Однак у персьюті настріляв одразу 13 кіл штрафу й у підсумку посів восьме місце.
Перемогла австрійська команда, яку представляли Ліза Тереза Хаузер і Фелікс Ляйтнер. Пара стартувала четвертою після масстарту, але відстрілялася найкраще.
Друге місце посіли росіяни Євгенія Буртасова та Матвій Єлісєєв.
Замкнув п'єдестал чеський тандем Маркета Давидова/Михал Крчмарж.
Результати гонки:
- Австрія (Ліза Тереза Гаузер/Фелікс Ляйтнер, 2 промахи) 32:15,5
- Росія (Євгенія Буртасова/Матвій Єлісєєв, 3) +56,8
- Чехія (Маркета Давидова/Міхал Крчмарж, 5) +59,7
- Німеччина (Яніна Геттіх/Ерік Лессер, 8) +1:19,1
- Швейцарія (Лена Гекі/Йоша Буркгальтер, 6) +1:19,2
- Фінляндія (Марі Едер/Теро Сеппяля, 7) +1:32,7
- Італія (Доротея Вірер/Лукас Гофер, 6) +1:58,7
- УКРАЇНА (Юлія Джима/Дмитро Підручний, 13) +2:27,0
- Канада (Емма Ландер/Скотт Ґоу, 8) +2:32,3
- Німеччина II (Ванесса Гінц/Бенедикт Долль, 8) +2:40,3.