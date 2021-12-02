Україна провально стартувала на другому етапі Кубка світу з біатлону

Сьогодні у шведському Естерсунді в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону відбувся жіночий спринт на 7,5 км з двома вогневими рубежами.

Перемогу здобула австрійська біатлоністка Ліза Тереза Хаузер, яка не допустила жодного промаху.

Розвинувши крейсерську швидкість, другою на фініші була молодша із сестер Оберг Ельвіра, яка допустила по одному промаху на кожному з вогневих рубежів.

Замкнула п'єдестал білоруська спортсменка Анна Сола.

Відзначимо стабільність співвітчизниці Анни Динари Алімбекової, яка третю гонку поспіль зупиняється за крок від призової трійки.

Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка стала 19-ю. Спортсменка допустила один промах, однак у ногах сильно поступалася своїм суперницям – тій самій Солі Юлія програла ходом 45 секунд.

Решта українок гонку провалили. Дар'я Блашко опинилася у хвості п'ятого десятка, Валентина Семеренко замкнула сьомий десяток. Найгіршою з українок була її сестра Віта.

Спринт. Жінки

Ліза Тереза Хаузер (Австрія, 0+0) – 19.30,2 Ельвіра Оберг (Швеція, 1+1) – 12,5 Анна Сола (Білорусь, 0+1) - 14,4 Динара Алімбекова (Білорусь, 0+0) +20,6 Франциска Пройс (Німеччина, 0+1) +24,2 Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 0+1) +27,8

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19. Юлія Джима (0+1) – 59,6

49. Дарія Блашко (0+1) – 1.50,7

60. Валентина Семеренко (0+1) – 2.04,9

66. Олена Білосюк (0+2) – 2.18,6

77. Віта Семеренко (1+0) – 2.31,9.

У заліку Кубка націй збірна України перебуває на 10-му місці.

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