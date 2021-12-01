Фергюсон назвав найкращого капітана "Манчестера Юнайтед" за час його роботи у клубі

Фото: dailynews.co.th Алекс Фергюсон і Браян Робсон

Колишній головний тренер "Манчестера Юнайтед" сер Алекс Фергюсон назвав експівзахисника "червоних дияволів" Браяна Робсона найкращим капітаном за час своєї роботи в клубі.

"Він був найкращим капітаном з усіх, кого я бачив у "Манчестері Юнайтед". Думаю, коли він грав за "Юнайтед", він був найкращим гравцем. Одноклубники любили його і завжди слухалися. При мені Робсон найдовше був капітаном", - цитує Фергюсона The Sun.

"Капітаном бути важко, бо іноді йому доводиться казати правду гравцям. Він не так часто когось хвалив, але гравці любили Браяна.

Вони цінували час, що він приділяв їм. Робсон був єдиним капітаном, який міг ухвалити рішення на полі, не дивлячись на мене. Він робив це, і це було надзвичайно. У нього вистачало сміливості так чинити", - зазначив сер Алекс.

Робсон виступав за МЮ з 1981 по 1994 рік. У його складі Браян став дворазовим чемпіоном Англійської прем'єр-ліги.

Фергюсон очолював "червоних дияволів" із 1986 по 2013 рік. За цей час клуб з "Олд Траффорд" 13 разів ставав чемпіоном АПЛ.