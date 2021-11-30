Мессі обійшов Яшина і став другим віковим володарем "Золотого м'яча" в історії

Найстаршим володарем цього індивідуального титулу Лео навряд чи стане.

Напередодні форвард ПСЖ і капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі всьоме став володарем "Золотого м'яча".

Аргентинець отримав цей приз у віці 34 років і 158 днів, що зробило його другим найбільш віковим тріумфатором в історії.

Лео обійшов у списку легендарного радянського воротаря Льва Яшина, який виграв нагороду у 34 роки та 56 днів.

А перший рядок залишився за ексгравцем збірної Англії Стенлі Метьюзом, який у 1956 році став володарем трофею у віці 41 року та 321 дня.

Зазначимо, що Метьюз відомий своєю джентльменською поведінкою - зігравши на професійному рівні понад 700 ігор, він не отримав жодного попередження.