Над "Ювентусом" нависла загроза вильоту в Серію В через фальсифікацію фінансової звітності

Фото: football-italia.net "Ювентус"!

Президент організації Марко Донцеллі повідомив, що туринський клуб порушив фінансові правила.

"Система звинувачень дуже серйозна і проливає зловісне світло на останні футбольні чемпіонати, зокрема тому, що останніми роками було реальне домінування "Ювентуса", яке закінчилося минулого року", - заявив Донцеллі.

"Якщо "Ювентус" незаконно отримав перевагу перед суперниками шляхом відмивання коштів, то Федерація та Управління ринкової конкуренції мали б втрутитися та накласти санкції на відповідальних", - переконаний президент CODACONS.

"Крім індивідуальних покарань, клуб не буде звільнений від загального покарання. Через це і для захисту тисяч уболівальників ми подамо скаргу до антимонопольного комітету та федеральної прокуратури з проханням про переведення "Ювентуса" в Серію B і скасування останніх титулів у лізі, виграних у результаті цих потенційно незаконних операцій", - зазначив Донцеллі.

Нагадаємо, 15 років тому "Ювентус" здійснив "трансфер" у Серію В через аналогічний корупційний скандал.