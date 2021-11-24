У Лондоні на "Стемфорд Брідж" у межах групового етапу Ліги чемпіонів зустрічалися два клуби, які вже забезпечили собі вихід у плей-оф – "Челсі" та "Ювентус".

Матч мав принципове значення у боротьбі за перше місце у квартеті Н. Гостей влаштовувала нічия, господарям потрібно було перемагати з перевагою 2+ м'ячі.

І підопічні Томаса Тухеля перевиконали своє завдання, відправивши у ворота туринців 4 "сухі" голи.

Ця поразка стала найбільшою в історії туринського клубу в Лізі чемпіонів/Кубку європейських чемпіонів за останні 63 роки, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Нагадаємо, у жовтні 1958 року "Стара синьйора" у зустрічі у відповідь попереднього раунду Кубка європейських чемпіонів була принижена австрійським "Вінером" з рахунком 0:7.

У паралельному матчі "Мальме" – "Зеніт" вирішувалася доля путівки до Ліги Європи. Санкт-петербуржці здобули потрібну нічию – 1:1 і продовжили собі на весну єврокампанію.

Огляд матчу "Челсі" - "Ювентус".

Огляд матчу "Мальме" - "Зеніт".