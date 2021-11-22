Лише 15 польових гравців "Баварії" вирушили до Києва на матч із "Динамо"

У завтрашньому матчі передостаннього туру Ліги чемпіонів у Києві проти "Динамо" головний тренер гостей Юліан Нагельсманн зможе зробити лише чотири заміни польових гравців.
Про це свідчить повідомлення клубної пресслужби щодо гравців, які вирушили до столиці України.
Нагельсманн взяв до Києва лише 18 футболістів, серед яких три воротарі.
- Воротарі: Нойєр, Ульрайх, Фрюхтль
- Захисники: Річардс, Павар, Девіс, Сарр, Ернандес, Ньянзу
- Півзахисники: Горетцька, Забітцер, Рока, Толіссо, Тілльман, Сане, Коман
- Нападники: Левандовскі, Мюллер.
Der Kader für #DYNFCB. 🔴⚪ #packmas #UCL pic.twitter.com/tyLnt6RYgZ— FC Bayern München (@FCBayern) November 22, 2021
Раніше повідомлялося про проблеми зі складом чемпіонів Німеччини, спричинені коронавірусом.