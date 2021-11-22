Лише 15 польових гравців "Баварії" вирушили до Києва на матч із "Динамо"

Мюнхенці вже забезпечили собі вихід до плей-оф Ліги чемпіонів.

Фото: twitter "Баварія"

У завтрашньому матчі передостаннього туру Ліги чемпіонів у Києві проти "Динамо" головний тренер гостей Юліан Нагельсманн зможе зробити лише чотири заміни польових гравців.

Про це свідчить повідомлення клубної пресслужби щодо гравців, які вирушили до столиці України.

Нагельсманн взяв до Києва лише 18 футболістів, серед яких три воротарі.

Воротарі: Нойєр, Ульрайх, Фрюхтль

Нойєр, Ульрайх, Фрюхтль Захисники: Річардс, Павар, Девіс, Сарр, Ернандес, Ньянзу

Річардс, Павар, Девіс, Сарр, Ернандес, Ньянзу Півзахисники: Горетцька, Забітцер, Рока, Толіссо, Тілльман, Сане, Коман

Горетцька, Забітцер, Рока, Толіссо, Тілльман, Сане, Коман Нападники: Левандовскі, Мюллер.

Раніше повідомлялося про проблеми зі складом чемпіонів Німеччини, спричинені коронавірусом.