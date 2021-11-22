Ще одна легенда "Манчестера Юнайтед" виявив бажання очолити команду

Стів Брюс може повернутися до АПЛ.

Звільнений місяць тому колишній головний тренер "Ньюкасла" Стів Брюс запропонував до кінця сезону свої послуги "Манчестеру Юнайтед".

60-річний англійський фахівець упевнений, що зможе стабілізувати обстановку в "роздягальні", повідомляє The Athletic.

Додамо, що Брюс з 1987 до 1996 року захищав кольори "МанЮнайтед", провівши на "Олд Траффорд" 309 поєдинків і відзначившись 36 голами.

Стів виграв із "червоними дияволами" 3 титули чемпіонів Англійської прем'єр-ліги, 3 Кубка Англії та Кубок Ліги, ставши першим англійським капітаном XX століття, який виграв дубль.

Зв'язка центральних захисників Брюс – Гаррі Палістер вважається, поряд із зв'язкою Ріо Фердинанд – Неманія Матіч, найкращим оборонним дуетом в історії "Манчестера Юнайтед".

Нагадаємо, після звільнення Уле-Гуннара Сольск'яєра командою тимчасово керуватиме Майкл Каррік.