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Ще одна легенда "Манчестера Юнайтед" виявив бажання очолити команду

Стів Брюс може повернутися до АПЛ.

Ще одна легенда "Манчестера Юнайтед" виявив бажання очолити команду
Стів Брюс
Фото: nufc.co.uk

Звільнений місяць тому колишній головний тренер "Ньюкасла" Стів Брюс запропонував до кінця сезону свої послуги "Манчестеру Юнайтед".

60-річний англійський фахівець упевнений, що зможе стабілізувати обстановку в "роздягальні", повідомляє The Athletic.

Додамо, що Брюс з 1987 до 1996 року захищав кольори "МанЮнайтед", провівши на "Олд Траффорд" 309 поєдинків і відзначившись 36 голами.

Стів виграв із "червоними дияволами" 3 титули чемпіонів Англійської прем'єр-ліги, 3 Кубка Англії та Кубок Ліги, ставши першим англійським капітаном XX століття, який виграв дубль.

Зв'язка центральних захисників Брюс – Гаррі Палістер вважається, поряд із зв'язкою Ріо Фердинанд – Неманія Матіч, найкращим оборонним дуетом в історії "Манчестера Юнайтед".

Нагадаємо, після звільнення Уле-Гуннара Сольск'яєра командою тимчасово керуватиме Майкл Каррік.

Григорій МухінГригорій Мухін
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