У європейському футболі став відомим володар нагороди Golden Boy

Фото: EPA/UPG Педрі

18-річний півзахисник каталонської "Барселони" та збірної Іспанії Педрі став лауреатом нагороди Golden Boy, яку щороку присуджує італійське видання Tuttosport.

Церемонія нагородження найкращого молодого гравця Європи у віці до 21 року відбудеться 15 грудня у Турині.

Минулого сезону Педрі провів 52 матчі за "Барселону", в яких забив 8 м'ячів і зробив 4 асисти. Крім того, півзахисник став бронзовим призером Євро-2020.

Нагадаємо, центральний захисник київського "Динамо" Ілля Забарний і голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін потрапили в список номінантів на премію Golden Boy-2021.

За підсумками 2020 року нагороду Golden Boy отримав нападник дортмундської "Боруссії" та збірної Норвегії Ерлінг Холанд.