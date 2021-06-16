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Двох гравців збірної України номіновано на премію Golden Boy-2021

Забарний і Трубін "вистрілили" цього сезону.

Центральний захисник київського "Динамо" Ілля Забарний і голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін потрапили в список номінантів на премію Golden Boy-2021 за версією авторитетного видання Tuttosport.

Ілля Забарний
Фото: УАФ
Ілля Забарний

Також у топ-100 футболістів, які народилися після 1 січня 2001 року, увійшли Педрі ("Барселона"), Джуд Беллінгем ("Боруссія" Д), Джамал Мусіала ("Баварія"), Едуардо Камавінга ("Ренн"), Букайо Сака ("Арсенал"), Мейсон Грінвуд і Амад Траоре (обидва - "Манчестер Юнайтед"), Даніель Мальдіні ("Мілан") та інші.

Торік премію Golden Boy отримав форвард дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд.

Анатолій Трубін
Фото: calcioline.com
Анатолій Трубін

18-річний Забарний минулого сезону зіграв за "Динамо" в УПЛ 21 матч і забив один гол. 19-річний Трубін провів за "гірників" в УПЛ 21 поєдинок, у яких пропустив 15 м'ячів.

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