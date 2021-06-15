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Роналду засунув одного зі спонсорів Євро-2020 під час своєї пресконференції

У Coca-Cola можуть виникнути претензії до капітана португальської збірної.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

Сьогодні на Євро-2020 матчем в Будапешті Угорщина - Португалія стартує група F.

Напередодні цього поєдинку пройшла традиційна передматчева пресконференція, в якій, зокрема, взяв участь капітан діючих чемпіонів Європи Кріштіану Роналду.

Зустріч з журналістами почалася з невеликого конфузу. Роналду засунув дві пляшки Coca-Cola, одного з головних спонсорів Євро-2020, і сказав "пийте воду", показавши пляшку з мінеральною водою.

Додамо, початок поєдинку на "Пушкаш Арені" - о 19:00.

О 22:00 в боротьбу на Євро-2020 вступлять ще два важковаговика групи F Франція і Німеччина.

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