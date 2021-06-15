У Coca-Cola можуть виникнути претензії до капітана португальської збірної.

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

Сьогодні на Євро-2020 матчем в Будапешті Угорщина - Португалія стартує група F.

Напередодні цього поєдинку пройшла традиційна передматчева пресконференція, в якій, зокрема, взяв участь капітан діючих чемпіонів Європи Кріштіану Роналду.

Зустріч з журналістами почалася з невеликого конфузу. Роналду засунув дві пляшки Coca-Cola, одного з головних спонсорів Євро-2020, і сказав "пийте воду", показавши пляшку з мінеральною водою.

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! 😂



He moved them and said "Drink water" 😆pic.twitter.com/U1aJg9PcXq — FutbolBible (@FutbolBible) June 14, 2021

Додамо, початок поєдинку на "Пушкаш Арені" - о 19:00.

О 22:00 в боротьбу на Євро-2020 вступлять ще два важковаговика групи F Франція і Німеччина.