Фото: EPA/UPG Патрік Шик

На Євро-2020 в другому матчі групи D в Глазго шотландці приймали збірну Чехії і поступилися - 0:2.

В рівній боротьбі дублем відзначився Патрік Шик.

Особливо гарний був другий гол 25-річного форварда німецького "Байєра".

Підхопивши м'яч в центральному колі, Патрік першим же своїм дотиком відправив м'яч за комірець голкіперу Девіду Маршаллу, який вийшов за межі своєї штрафної.

Безсумнівів, гол Шика претендуватиме на приз кращого гола чемпіонату.

Нагадаємо, в матчі проти збірної Нідерландів чудовим голом відзначився півзахисник української збірної Андрій Ярмоленко.

Додамо, що в стартовому матчі групи D англійці мінімально обіграли хорватів - 1:0.