Президент Міжнародної федерації баскетболу пішов з посади через скандал довкола сексуальних домагань

Буде це тимчасове відсторонення чи звільнення - покаже слідство.

Хамане Ньянг вирішив покинути посаду президента Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) на час розслідування щодо членів Федерації баскетболу Малі за звинуваченнями в сексуальних домаганнях, повідомляє championat.com з посиланням на пресслужбу організації.

Замінятиме Ньянга віцепрезидент FIBA шейх Сауд Алі Аль-Тані.

10 червня FIBA через газету New York Times і правозахисну організацію Human Rights Watch отримала кілька заяв про систематичні сексуальні домаганнях у Федерації баскетболу Малі. Ньянг очолював федерацію з 1999 по 2007 рік і, ймовірно, мав знати про події того часу.

FIBA негайно зв'язалася з незалежним фахівцем з етики професором Річардом Маклареном, який підготує доповідь до закінчення Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Гаданими винуватцями є тренери Амаду Бамба, Умар Сіссоко і представник федерації Харіо Маїга. Усіх відсторонено від роботи.

Сам Ньянг категорично відкидає звинувачення.