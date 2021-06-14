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Президент Міжнародної федерації баскетболу пішов з посади через скандал довкола сексуальних домагань

Буде це тимчасове відсторонення чи звільнення - покаже слідство.

Президент Міжнародної федерації баскетболу пішов з посади через скандал довкола сексуальних домагань
Хамане Ньянг
Фото: EPA/UPG

Хамане Ньянг вирішив покинути посаду президента Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) на час розслідування щодо членів Федерації баскетболу Малі за звинуваченнями в сексуальних домаганнях, повідомляє championat.com з посиланням на пресслужбу організації.

Замінятиме Ньянга віцепрезидент FIBA шейх Сауд Алі Аль-Тані.

10 червня FIBA через газету New York Times і правозахисну організацію Human Rights Watch отримала кілька заяв про систематичні сексуальні домаганнях у Федерації баскетболу Малі. Ньянг очолював федерацію з 1999 по 2007 рік і, ймовірно, мав знати про події того часу.

FIBA негайно зв'язалася з незалежним фахівцем з етики професором Річардом Маклареном, який підготує доповідь до закінчення Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Гаданими винуватцями є тренери Амаду Бамба, Умар Сіссоко і представник федерації Харіо Маїга. Усіх відсторонено від роботи.

Сам Ньянг категорично відкидає звинувачення.

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