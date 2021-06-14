На турнірі UFC 263 в американському Глендейлі (штат Аризона) в головній події Ісраєль Адесанья (21-1) провів реванш з Марвіном Ветторі (17-5-1) і втретє захистив титул чемпіона в середній вазі.

Крім головного івенту вечора, фанатів вразив новачок UFC - американець Теренс Маккінні, який у попередньому карді зустрічався з Меттом Фреволе.

Поєдинок тривав лише 7 секунд.

Маккінні провів два потужні точні удари в голову суперника. Фревола впав на настил, а Маккінні кинувся його добивати, і рефері зупинив поєдинок.

Таким чином, Маккінні встановив рекорд найшвидшого нокауту в історії дивізіону.