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На турнірі ММА встановлено рекорд найшвидшого нокауту в історії промоушну в легкій вазі

Бій тривав лише 7 секунд.

На турнірі ММА встановлено рекорд найшвидшого нокауту в історії промоушну в легкій вазі
Фото: MMAJunkie

На турнірі UFC 263 в американському Глендейлі (штат Аризона) в головній події Ісраєль Адесанья (21-1) провів реванш з Марвіном Ветторі (17-5-1) і втретє захистив титул чемпіона в середній вазі.

Крім головного івенту вечора, фанатів вразив новачок UFC - американець Теренс Маккінні, який у попередньому карді зустрічався з Меттом Фреволе.

Поєдинок тривав лише 7 секунд.

Маккінні провів два потужні точні удари в голову суперника. Фревола впав на настил, а Маккінні кинувся його добивати, і рефері зупинив поєдинок.

Таким чином, Маккінні встановив рекорд найшвидшого нокауту в історії дивізіону.

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