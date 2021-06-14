На турнірі UFC 263 в американському Глендейлі (штат Аризона) в головній події Ісраєль Адесанья (21-1) провів реванш з Марвіном Ветторі (17-5-1) і втретє захистив титул чемпіона в середній вазі.
Крім головного івенту вечора, фанатів вразив новачок UFC - американець Теренс Маккінні, який у попередньому карді зустрічався з Меттом Фреволе.
Поєдинок тривав лише 7 секунд.
Маккінні провів два потужні точні удари в голову суперника. Фревола впав на настил, а Маккінні кинувся його добивати, і рефері зупинив поєдинок.
Таким чином, Маккінні встановив рекорд найшвидшого нокауту в історії дивізіону.
#UFC263 results: Terrance McKinney KO's Matt Frevola in 7 seconds to make successful Octagon debut— FIGHTMAG (@fightmag) June 13, 2021
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