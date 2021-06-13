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Кличко закликав українців підтримати нашу збірну з футболу у сьогоднішній грі

"Підтримуємо, вболіваємо, тримаємо сьогодні кулаки за нашу збірну!".

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав українців підтримати українську збірну з футболу у сьогоднішній грі.

“Друзі! Підтримуємо, вболіваємо, тримаємо сьогодні кулаки за нашу збірну! Слава Україні! Героям слава!”, – закликав мер української столиці у відеозверненні.

Нагадаємо, поєдинок Нідерланди - Україна розпочнеться у неділю о 22.00 за київським часом. Матч покажуть телеканали “Футбол 1” та “Україна”.

Головним суддею призначено авторитетного німецького рефері Фелікса Бриха. Допоможуть йому співвітчизники Марк Борщ і Штефан Лупп.

Четвертим рефері призначено поляка Бартоша Франківського. За роботу VAR відповідатиме німець Марко Фрітц.

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