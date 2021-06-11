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Оголошено суддівську бригаду матчу Євро-2020 Україна - Нідерланди

Головним суддею призначено авторитетного німецького рефері Фелікса Бриха, допоможуть йому співвітчизники Марк Борщ і Штефан Лупп.

Оголошено суддівську бригаду матчу Євро-2020 Україна - Нідерланди
Фелікс Брих
Фото: EPA/UPG

Збірна України перший матч на Євро-2020 проведе в неділю, 13 червня, проти Нідерландів.

Оголошено бригаду арбітрів на цей матч в Амстердамі.

Головним суддею призначено авторитетного німецького рефері Фелікса Бриха. Допоможуть йому співвітчизники Марк Борщ і Штефан Лупп.

Четвертим рефері призначено поляка Бартоша Франківського. За роботу VAR відповідатиме німець Марко Фрітц.

Старт поєдинку о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Євро-2020 стартує нині в Римі о 22:00 матчем збірних Італії та Туреччини.

Обслуговувати цей поєдинок довірено нідерландській бригаді суддів на чолі з Данні Маккелі.

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