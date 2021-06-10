Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
​На Херсонщині в ДТП загинув заступник голови Кропивницької ВО "Свобода" з дружиною та шестирічною донькою
​На Херсонщині в ДТП загинув заступник голови Кропивницької ВО "Свобода" з дружиною та шестирічною донькою
У суді щодо MH17 озвучили нові записи Гіркіна і командирів "ДНР" про "Бук"
У суді щодо MH17 озвучили нові записи Гіркіна і командирів "ДНР" про "Бук"
У київській багатоповерхівці обірвався ліфт, загинув чоловік
У київській багатоповерхівці обірвався ліфт, загинув чоловік
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Військовослужбовиця 128-ї бригади загинула під час виконання службових обов’язків
Військовослужбовиця 128-ї бригади загинула під час виконання службових обов’язків
ФСБ могла отруїти російського письменника Бикова "Новачком", - Bellingcat
ФСБ могла отруїти російського письменника Бикова "Новачком", - Bellingcat
У Харкові внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей (оновлено)
У Харкові внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей (оновлено)
ГоловнаСпорт

Павелко вилетів у Рим на переговори з УЄФА щодо форми збірної України з футболу

"Гасло футбольне, і саме тому було затверджене УЄФА".

Павелко вилетів у Рим на переговори з УЄФА щодо форми збірної України з футболу
Андрій Павелко
Фото: УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів у Рим для переговорів із Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо рішення стосовно внесення коригування у форму збірної України.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Учора ввечері ми отримали лист від УЄФА щодо нових рішень, які були прийняті стосовно форми національної збірної з футболу. Зранку я терміново вилетів у Рим, де перебуваю зараз і де тривають наші переговори з представниками УЄФА. У своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн нашої форми був попередньо погоджений до кожної літери і з гаслом "Героям слава!". Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших уболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України! Воно футбольне, і саме тому було затверджене УЄФА", - написав Павелко.

Він наголосив, що УАФ "завжди поважала міжнародні спортивні принципи і дотримувалася правил, якими у своїй роботі керуються найвищі футбольні органи".

"Так було й цього разу, і буде надалі. Триматиму вас в курсі перебігу переговорів. Слава Україні! Героям слава!", - підсумував Павелко.

Нагадаємо, 7 червня УЄФА остаточно затвердив нову форму збірної України на Євро-2020 з Кримом і гаслом "Слава Україні".

Пізніше стало відомо, що УЄФА вимагає від України внести зміни у форму і прибрати "політичний" слоган

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також