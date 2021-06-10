Павелко вилетів у Рим на переговори з УЄФА щодо форми збірної України з футболу

"Гасло футбольне, і саме тому було затверджене УЄФА".

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів у Рим для переговорів із Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо рішення стосовно внесення коригування у форму збірної України.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Учора ввечері ми отримали лист від УЄФА щодо нових рішень, які були прийняті стосовно форми національної збірної з футболу. Зранку я терміново вилетів у Рим, де перебуваю зараз і де тривають наші переговори з представниками УЄФА. У своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн нашої форми був попередньо погоджений до кожної літери і з гаслом "Героям слава!". Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших уболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України! Воно футбольне, і саме тому було затверджене УЄФА", - написав Павелко.

Він наголосив, що УАФ "завжди поважала міжнародні спортивні принципи і дотримувалася правил, якими у своїй роботі керуються найвищі футбольні органи".

"Так було й цього разу, і буде надалі. Триматиму вас в курсі перебігу переговорів. Слава Україні! Героям слава!", - підсумував Павелко.

Нагадаємо, 7 червня УЄФА остаточно затвердив нову форму збірної України на Євро-2020 з Кримом і гаслом "Слава Україні".

Пізніше стало відомо, що УЄФА вимагає від України внести зміни у форму і прибрати "політичний" слоган.