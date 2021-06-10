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У матчі Угорщина - Ірландія глядачі освистали ірландських футболістів, які опустилися на коліно

Лише капітан угорської збірної Акош Кечкеш вказав пальцем на свою пов'язку з написом Respect (повага).

Фото: instagram.com/photoreti

Збірна Угорщини контрольним поєдинком у Будапешті проти команди Ірландії (0:0) завершила підготовку до Євро-2020.

Стадіон "Ференц Суса" відвідали 13 500 уболівальників, які стали співучасниками чергового скандального конфузу, пов'язаного з рухом Black Lives Matter.

Перед стартовим свистком ірландські футболісти традиційно опустилися на коліно на знак солідарності з рухом BLM.

Тим часом угорці залишилися байдужі до BLM. Лише капітан Акош Кечкеш вказав пальцем на свою пов'язку з написом Respect (повага).

Фото: instagram.com/photoreti

Уболівальники на трибунах зустріли все дійство оглушливим свистом. Ірландці були шоковані реакцією господарів.

"Весь стадіон освистував нас, коли ми стояли на колінах. Це дуже неприємно. Акція спрямована на викорінення расизму, цю добру справу. Якщо чесно, ми не очікували такої реакції", - заявив темношкірий нападник збірної Ірландії Адам Гайда.

Ще більш недипломатичним був головний тренер ірландської команди Стівен Кенні.

"Це погана звістка для Угорщини як для країни-організаторки Євро. Ми очікували підтримки, а не такої реакції. Я вдячний своїм гравцям за акцію перед матчем. Те, що нас освистали, просто незбагненно", - висловив своє здивування і обурення коуч.

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