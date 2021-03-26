Перед початком матчу кваліфікації ЧС-2022 між збірними Англії та Сан-Марино (5:0) російський рефері Кирило Левніков разом з футболістами обох команд став на коліно в підтримку акції Black Lives Matter.

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Примітно, що, за даними "Спорт-Експрес", так вчинив не кожен з чотирьох суддів, які входили в бригаду. Обов'язки асистентів виконували Єгор Болховітін і Андрій Веретешкін, а Владислав Безбородов працював резервним.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не давав вказівок суддям, що обслуговують міжнародні змагання, з приводу обов'язкового виконання такого передматчевого ритуалу. Це особиста справа кожного арбітра, як поводити себе в такій ситуації.

Наприклад, інший росіянин Сергій Карасьов продовжував стояти, коли перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Боруссія" М (2:0) гравці команд схилили коліно.