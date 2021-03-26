Цього разу не встояли ісландці.

Фото: EPA/UPG Збірна Німеччини

Збірна Німеччини успішно стартувала у відбірній кампанії Чемпіонату світу-2022, обігравши в Дуйсбурзі ісландців - 3:0.

Зазначимо, що до 7-ї хвилини рахунок був уже 2:0.

Додамо, що для Бундестіму ця перемога була 17-ю поспіль, здобутою в матчах відбору на ЧС. Таким чином, підопічні Йоахіма Льова встановили новий рекорд.

17 – Das @DFB_Team gewinnt das 17. WM-Qualifikationsspiel in Folge und stellt damit einen neuen verbandsinternen Rekord auf. Serie. #GERISL pic.twitter.com/PbviEYaTqD — OptaFranz (@OptaFranz) March 25, 2021

Розгромивши Ісландію, національна команда Німеччини очолила групу J.

Перервати рекордну серію німців спробують румуни, які 28 березня прийматимуть збірну Німеччини.

Огляд матчу Німеччина - Ісландія.