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Німеччина відновила свій історичний рекорд за кількістю перемог поспіль у відборі на чемпіонат світу

Цього разу не встояли ісландці.

Збірна Німеччини
Фото: EPA/UPG
Збірна Німеччини

Збірна Німеччини успішно стартувала у відбірній кампанії Чемпіонату світу-2022, обігравши в Дуйсбурзі ісландців - 3:0.

Зазначимо, що до 7-ї хвилини рахунок був уже 2:0.

Додамо, що для Бундестіму ця перемога була 17-ю поспіль, здобутою в матчах відбору на ЧС. Таким чином, підопічні Йоахіма Льова встановили новий рекорд.

Розгромивши Ісландію, національна команда Німеччини очолила групу J.

Перервати рекордну серію німців спробують румуни, які 28 березня прийматимуть збірну Німеччини.

Огляд матчу Німеччина - Ісландія.

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