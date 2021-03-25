Лайнсмен попросив вибачення у Шевченка за неправильно зарахований гол у ворота України

Збірна України вдало стартувала у відбірній кампанії Чемпіонату світу-2022, зігравши в Парижі внічию з чемпіонами світу - 1:1.

Відкрив рахунок витонченим ударом з кута штрафного майданчика Антуан Грізманн.

Однак на повторах було видно, що в момент приймання м'яча партнер гравця "Барселони" Бенжамен Павар перебував поза грою.

Річ у тому, що в перших відбірних матчах не використовувалася система VAR, тож німецький арбітр зустрічі Тобіас Штілер мав надію на лайнсмена Марко Ахмюллера, який, як виявилося, припустився помилки.

Втім Ахмюллер досить швидко усвідомив, що гол французи забили з положення поза грою.

Перед виходом команд на другий тайм Марко переговорив з головним тренером української збірної Андрієм Шевченком і нібито попросив вибачення за незафіксований офсайд у Павара, повідомляє журналіст Дмитро Шпірко в ефірі програми "Футбол 1".