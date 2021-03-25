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У відбірному матчі ЧС-2022 Естонія - Чехія було забито 8 голів

Надрезультативний матч у Таллінні.

У відбірному матчі ЧС-2022 Естонія - Чехія було забито 8 голів
Фото: Jana Pipar/Jalgpall.ee

У рамках кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 в групі Е в Таллінні був зіграний матч між збірними Естонії та Чехії.

Поєдинок завершився перемогою гостей - 6:2, причому відкрили і закрили рахунок господарі.

Однак між голами Рауно Саппінена і Хенрі Анієра чехи зуміли 6 разів засмутити естонського голкіпера Міхкеля Аксалу. Особливо нещадним був партнер українця Андрія Ярмоленка по "Вест Гему" Томаш Соучек, який оформив хеттрик.

У другому матчі групи бронзові призери чемпіонату світу-2018 бельгійці здобули вольову перемогу над валлійцями - 3:1.

Огляд матчу Естонія - Чехія.

Огляд матчу Бельгія - Уельс.

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