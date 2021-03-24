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Гравець "Манчестера Юнайтед" очолив список найдорожчих футболістів світу

Неймар, Мессі, Левандовський і Роналду в перелік не потрапили.

Гравець "Манчестера Юнайтед" очолив список найдорожчих футболістів світу
Порушник традицій Маркус Решфорд
Фото: EPA/UPG

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував список найдорожчих нині футболістів у топ-5 чемпіонатів Європи.

Очолили його 23-річний форвард "Манчестера Юнайтед" Маркус Рашфорд і 22-річний норвежець з дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд (обидва - по €150-200 млн), замкнув трійку гравець мадридського "Атлетіко" Жоау Фелікс (€120 -150 млн).

В основу розрахунку лягло те, який відсоток трансферної вартості гравця становить від вартості всього клубу. 

Тобто з трансферною вартістю понад €150 млн Рашфорд є головним активом "Манчестера Юнайтед". Англієць становить майже 15% від усієї трансферної вартості гравців клубу.

Зазначимо, що рейтинг включає лише по одному найдорожчому футболістові кожної з 98 команд топ-5 європейських чемпіонатів. Тому до списку не потрапили Ліонель Мессі, якого від "Барселони" в номінації замінив де Йонг, Кріштіану Роналду ("Ювентус" - де Лігт), Роберт Левандовський ("Баварія" - Альфонсо Девіс) і Неймар (ПСЖ - Мбаппе).

Показово, що гравцем з найбільшою питомою вагою клубу став атакувальний півзахисник "Бернлі" Двайт Макніл, чия трансферна вартість (€50-70 млн) становить понад третину від вартості всього клубу (35,3%).

Ознайомитися з повним списком можна за посиланням.

Список топ-13 найдорожчих футболістів:

  • 1-2. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") - €150-200 млн;
  • 1-2. Ерлінг Голанд (дортмундська "Боруссія") - €50-200 млн;
  • 3-6. Жоау Фелікс ("Атлетіко") - €120-150 млн;
  • 3-6. Філіп Фоден ("Манчестер Сіті") - €120-150 млн;
  • 3-6. Кіліан Мбаппе ("Парі Сен-Жермен") - €120-150 млн;
  • 3-6. Букайо Сака ("Арсенал") - €120-150 млн;
  • 7-13. Тімо Вернер ("Челсі") - €90-120 млн;
  • 7-13. Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль") - €90-120 млн;
  • 7-13. Альфонсо Девіс ("Баварія") - €90-120 млн;
  • 7-13. Френкі де Йонг ("Барселона") - €90-120 млн.
  • 7-13. Гаррі Кейн ("Тоттенгем") - €90-120 млн.
  • 7-13. Лаутаро Мартінес ("Інтер") - - €90-120 млн.
  • 7-13. Маттейс де Лігт ("Ювентус") - €90-120 млн.
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