Гравець "Манчестера Юнайтед" очолив список найдорожчих футболістів світу

Неймар, Мессі, Левандовський і Роналду в перелік не потрапили.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував список найдорожчих нині футболістів у топ-5 чемпіонатів Європи.

Очолили його 23-річний форвард "Манчестера Юнайтед" Маркус Рашфорд і 22-річний норвежець з дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд (обидва - по €150-200 млн), замкнув трійку гравець мадридського "Атлетіко" Жоау Фелікс (€120 -150 млн).

В основу розрахунку лягло те, який відсоток трансферної вартості гравця становить від вартості всього клубу.

Тобто з трансферною вартістю понад €150 млн Рашфорд є головним активом "Манчестера Юнайтед". Англієць становить майже 15% від усієї трансферної вартості гравців клубу.

Зазначимо, що рейтинг включає лише по одному найдорожчому футболістові кожної з 98 команд топ-5 європейських чемпіонатів. Тому до списку не потрапили Ліонель Мессі, якого від "Барселони" в номінації замінив де Йонг, Кріштіану Роналду ("Ювентус" - де Лігт), Роберт Левандовський ("Баварія" - Альфонсо Девіс) і Неймар (ПСЖ - Мбаппе).

Показово, що гравцем з найбільшою питомою вагою клубу став атакувальний півзахисник "Бернлі" Двайт Макніл, чия трансферна вартість (€50-70 млн) становить понад третину від вартості всього клубу (35,3%).

Ознайомитися з повним списком можна за посиланням.

Список топ-13 найдорожчих футболістів: